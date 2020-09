Prestation de services

ORGANISME ACHETEUR :

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Mayotte

M. Kadafi ATTOUMANI, président

2, Briquetterie – rue du stade Cavani

97600 Mamoudzou,

Tél.: 02 69 63 16 39

Mail : contact@cress-mayotte.org

Site web : www.cress-mayotte.org

OBJET DU MARCHÉ :

Prestation de services pour la réalisation de deux études.

L’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire de Mayotte (ORESS) s’est vu confier par le Conseil départemental de Mayotte la réalisation de deux études sectorielles inédites sur le territoire, portant sur l’économie informelle pour la première et le périscolaire pour la seconde. Celles-ci consisteront en un état des lieux et une analyse du potentiel de développement l’ESS dans ces deux champs :

– l’économie informelle comme opportunité économique ;

– quelles réponses aux besoins dans le domaine du périscolaire et des activités liées ?

Ce présent appel à la concurrence vise à recueillir les propositions de cabinets spécialisés dans la conduite d’études doté d’un savoir-faire bien établi sur le marché. Plus précisément, il s’agit de réaliser un diagnostic territorial pour chacune des deux études précitées.

CARACTÉRISTIQUES :

Localisation : Mayotte

Type de marché : 2 lots

Lot 1 : étude sur l’économie informelle

Lot 2 : étude sur l’offre de périscolaire et des activités liées

Montant du marché par lot :

– Montant minimum EUR hors T.V.A. par lot : sans

– Montant maximum EUR hors T.V.A. par lot : 45 000 € BOAMP

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Divisé en lots : oui

Date de parution : 07/09/2020

Date limite de réception des offres : 07/10/2020 à minuit.

Les projets seront adressés par voie électronique à cballouhey@cress-mayotte.org.

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :

Les réponses à l’appel à projet seront apportées par les prestataires de services ayant les connaissances techniques nécessaires pour mener les missions de ce marché.

Dans sa réponse à l’appel, le prestataire fera figurer :

– une courte présentation de sa structure, précisant son organisation, son expérience et ses références ;

– une réponse détaillée au présent appel : démarche et méthodologies proposées et étapes de la prestation ;

– une proposition de calendrier tenant compte de la date de livraison au 30 avril 2021 ;

– un extrait d’un livrable type ;

– la définition des livrables ;

– une proposition tarifée incluant le mode de calcul de la prestation : temps passé en jours et coût journalier et moyens matériels affectés.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : euro.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

– valeur technique et pertinence de la méthodologie de l’offre, notamment en matière de concertation et de recueil d’informations, planning de réalisation : 60% ;

– prix : 40% .