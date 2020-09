L’eau sera coupée une fois par semaine dans chaque coin du territoire

A Mayotte, près de 30 % de la production d’eau est assurée par les deux retenues collinaires de Combani et Dzoumogné, qui se remplissent lors de la saison des pluies. Le reste de l’eau courante est produite par des forages, des rivières et des unités de dessalement.

« La consommation d’eau, qui atteint 36 000 m³ par jour en moyenne, excède la quantité actuellement produite, si bien que les retenues pourraient se vider avant l’arrivée des premières pluies. Il est primordial d’anticiper et d’économiser l’eau dès maintenant », prévient la préfecture.

« Le SMEAM, la Préfecture, l’ARS et la SMAE ont conjointement décidé de mettre en place des coupures nocturnes, à raison d’une fois par semaine et par secteur, à partir du lundi 7 septembre. L’ensemble du département sera concerné de manière équitable, aucune zone ne sera plus touchée qu’une autre.

Seuls certains secteurs bien précis ne seront pas concernés, soit parce qu’ils accueillent des infrastructures prioritaires (hôpital, établissement scolaire, centrale électrique), soit parce qu’ils disposent d’une source d’eau autonome (petits forages non-reliés au reste du réseau).

L’eau courante sera coupée une fois par semaine, de 16h00 à 8h00 le lendemain, dans chacune des 17 communes de Mayotte. Les dates et heures des coupures seront les mêmes tout au long du mois de septembre.

Chaque semaine, la SMAE publiera en toute transparence un tableau de bord présentant le niveau de consommation, l’objectif de réduction ainsi que l’eau déjà économisée grâce à l’effort de tous.

Chaque habitant est invité à réduire au maximum sa consommation d’eau journalière,

• en respectant l’arrêté préfectoral de restriction des usages, qui interdit de laver sa voiture et remplir sa piscine ;

• en adoptant les bons gestes : réduire le temps de sa douche, ne pas laisser l’eau couler ;

• en évitant de stocker puis de jeter de l’eau durant les coupures.

Seule la mobilisation de tous et de chacun permettra d’économiser l’eau et de retarder le plus possible la mise en place de mesures plus restrictives.

Consulter les programmations dans votre commune : Programmation hebdomadaire de coupures d’eau nocturnes