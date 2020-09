DEFINITION

Placé.e sous l’autorité de la DGA Pôle développement social et le chef de projet politique de la ville, le/l’adulte-relais a pour mission d’améliorer les relations entre habitants et services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des quartiers prioritaires de la politique de la ville et en particulier le village de Miréréni.

MISSIONS GENERALES DU POSTE

Assurer l’accueil physique et téléphonique du service

– Participer au diagnostic du Contrat de ville avec les différents acteurs institutionnels

– Recenser et transmettre les besoins et les attentes des acteurs sociaux

– Consolider le tissu associatif local à travers des projets liés au domaine d’intervention du Contrat de ville

– Faciliter le dialogue entre le service public et les administrés

– Participer à la mise en place d’un dialogue intergénérationnel

– Accompagner les administrés à la compréhension et à la constitution de leurs dossiers

– Assurer un rôle de médiation social

– Superviser et animer les Conseils Citoyens, surtout celui de Miréréni, et en partenariat avec les autres adultes relais, le Conseil Municipal des Jeunes, Fonds de participation des habitants…

COMPETENCES ET CONDITIONS REQUISES

– Avoir au moins 30 ans et résider dans la Commune de Tsingoni « quartiers prioritaires » ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville

– Avoir une grande capacité d’écoute, communication et ouverture au dialogue

– Connaissance du territoire et des populations (pratiques sociales, culturelles,…)

– Connaissance du tissu associatif, du fonctionnement social et urbain, des codes culturels

– Technique d’évaluation de situation, gestion des conflits et de résolution de problèmes

– Technique de prise de paroles, qualités relationnelles, d’analyse de situations

PROFIL DE POSTE

– De formation à minima (BAC) avec une expérience significative en développement local et social

et/ou politique de la ville

– Connaissance des aspects administratifs et financiers de la politique de la ville et de

l’environnement institutionnel

– Connaissance des contrats et des différents conventionnements possibles, du fonctionnement associatif et des procédures de recherches de subventions

– Expérience dans le montage et la conduite de projets, l’animation de réseau

– Maîtrise de la méthodologie de projet

APTITUDES REQUISES

– Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concertation

– Aisance relationnelle et rédactionnelle

– Aptitude à l’animation

– Capacité à travailler en équipe et en transversalité

– Capacité de synthèse

– Autonomie, rigueur et disponibilité

– Motivation et sens du partenariat

– Maîtrise de l’outil informatique

– Permis B

POSTE ET REMUNERATION

– Temps complet (35h) et en CDD de trois ans renouvelable une fois

– Horaires modulables

– Réunions en week-end ou en soirée

– Rémunérations statutaires + régime indemnitaire

– Poste à pourvoir le plus tôt possible

BENEFICIAIRES

Les candidats, selon l’Article L5134-100 :

• doivent être âgés de 30 ans au moins

• être sans emploi ou bénéficiant d’un contrat aidé qui devra être rompu

• résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

Date limite du dépôt de candidature : Vendredi 18 septembre 2020 : MJC de Mroalé

Envoyer par courrier votre lettre de motivation et CV à l’intention de :

Monsieur le Maire de Tsingoni

Place Zoubert ADINANI – BP.35 – 97680 TSINGONI

Ou par mail à r.ambass.mairietsingoni@gmail.com et dgs-tsingoni@orange.fr