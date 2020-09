COMMUNE DE TSINGONI

DEFINITION

Placé sous l’autorité de la DGA Pôle développement social et en lien étroit avec le DGS, le maire et son cabinet et les élus délégués, le chef de projet a pour mission de mettre en oeuvre les orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de développement social et de redynamisation des espaces urbains des Quartiers Politique de la Ville. Sur un mode partenarial, il assure le pilotage et la contractualisation des projets. Il est force de proposition et favorise la déclinaison territoriale des politiques publiques impulsée par le Maire et son équipe.

MISSIONS GENERALES DU POSTE

Dans le cadre de la politique de la ville

– Animer et participer aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l’Etat et les partenaires

– Conduire et instruire les programmations annuelles d’actions, en assurer la cohérence et le suivi administratif, financier et opérationnel, mise en place de tableau de bord, bilans

– Développer et articuler sur les QPV (Quartiers Politique de la Ville) : Tsingoni, Mroalé, Combani et Miréréni, les projets et thématiques définis comme prioritaires, en concertation avec les services municipaux, les associations locales, les habitants et les partenaires institutionnels et financiers

– Accompagner et soutenir les associations locales et les habitants dans la mise en oeuvre opérationnelle d’initiatives permettant de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de bénéficier de soutiens financiers dans le cadre de la politique de la Ville

– Analyser, et rendre compte aux maires, à son cabinet, aux élus délégués et à la Direction Générale des évolutions sociales et urbaines des territoires concernés et faire remonter les besoins des habitants

– Assurer un rôle de conseil et d’information auprès du maire, de son cabinet, des élus délégués et de la Direction Générale

– Favoriser la stratégie de développement des dispositifs de participation citoyenne et de concertation menés par la ville

– Renforcer les liens entre le chef de projet et les autres dispositifs de la politique de la ville notamment le PRE (Programme de Réussite Éducative)

Dans le cadre des dispositifs annexes : ASV, GSE, CLSPD

– Participer à l’amélioration et au suivi des dispositifs suivants :

ASV : Ateliers santé ville

GSE : Groupe solidarité emploi

CLSPD : Conseil Local (et Intercommunal) de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance

– Etre force de proposition pour développer des actions en lien avec les besoins identifiés du territoire

– Travail de concert avec le chargé des animations et la vie associative sur l’instruction des demandes de subventions

MISSION D’ENCADREMENT

– Encadrer des : adultes relais, CLSPD, médiateurs de quartier, et autre dispositif associé

PROFIL DE POSTE

– De formation à minima (Bac+2) avec une expérience significative en développement local et

social et/ou politique de la ville

– Connaissance des aspects administratifs et financiers de la politique de la ville et de

l’environnement institutionnel

– Connaissance des politiques publiques (emploi, social, socio-éducatif, santé, prévention et sécurité…) et des financements croisés l’Etat/Collectivités Territoriales

– Connaissance des contrats et des différents conventionnements possibles, du fonctionnement

associatif, et des procédures d’octroi et de versement des subventions

– Expérience dans le montage et la conduite de projets, l’animation de réseau

– Maîtrise de la méthodologie de projet

APTITUDES REQUISES

– Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concertation

– Aisance relationnelle et rédactionnelle

– Aptitude à l’animation

– Capacité à travailler en équipe et en transversalité

– Capacité de synthèse

– Autonomie, rigueur et disponibilité

– Motivation et sens du partenariat

– Maîtrise de l’outil informatique

– Permis B

POSTE ET REMUNERATION

– Temps complet (35h)

– Horaires modulables

– Réunions en week-end ou en soirée

– Grade : rédacteur ou attaché

– Rémunérations statutaires + régime indemnitaire

– Poste à pourvoir le plus tôt possible

Date limite du dépôt de candidature : Vendredi 18 septembre 2020 : MJC de Mroalé

Envoyer par courrier votre lettre de motivation et CV à l’intention de :

Monsieur le Maire de Tsingoni

Place Zoubert ADINANI – BP.35 –

97680 TSINGONI

Ou

par mail à r.ambass.mairietsingoni@gmail.com et dgs-tsingoni@orange.fr