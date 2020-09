Poste à pourvoir le 12/10/2020

La Commune de TSINGONI Recrute un Directeur du CCAS (H/F)

Cadre d’emploi : attachés

DEFINITION

Placé sous l’autorité du Président du CCAS, le directeur sera chargé de piloter les projets du CCAS. Il participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Il coordonne les services.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

– Réorganiser les services du CCAS

– mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire

-Assurer la gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) et administrative du CCAS

– Etre le garant du respect réglementaire et assurer une veille juridique.

– Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale et médico-sociale

PROFIL DE POSTE

– Formation supérieure de niveau BAC+3 minimum

– Expérience professionnelle significative sur une fonction similaire en collectivité territoriale (management d’équipes et de projets dans le champ des politiques sociales)

– Maîtrise des enjeux, réglementations et évolutions des politiques sociales

– Connaissances des politiques publiques

– Bonne connaissance des dispositifs d’aides sociales et des publics utilisateurs des services sociaux

– Connaissance en comptabilité publique et gestion budgétaire – M14

– Connaissance des normes techniques et réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP)

– Très bonne capacité rédactionnelle

– Bonnes connaissances des principaux logiciels de bureautique

CONDITIONS DE TRAVAIL

– Type d’emploi Emploi Permanent

– Temps de travail Temps complet

– Poste ouvert aux fonctionnaires et /ou contractuels

– Temps complet à raison de 35h/hebdomadaires –

– Rémunérations statutaire + régime indemnitaire

Date limite de dépôt de candidature : le 28 septembre 2020

Envoyer par courrier votre lettre de motivation et CV à l’intention de :

Monsieur le Maire de Tsingoni

Place Zoubert ADINANI – BP.35 – 97680 TSINGONI

rh.tsingoni@yahoo.fr ou dgs-tsingoni@orange.fr