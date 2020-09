Poste à pourvoir le 01/01/2021

La Commune de TSINGONI Recrute un Directeur du pôle Services Techniques et urbanisme (H/F)

Cadre d’emploi : ingénieurs

DEFINITION

Sous l’autorité du Directeur Générale des Services, vous accompagnez l’organisation et l’optimisation des services techniques et garantissez l’atteinte des objectifs attendus. Vous êtes en charge de l’encadrement, l’organisation et la coordination des services techniques.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

– Conseillez les élus dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de construction et d’entretien du patrimoine, de valorisation du cadre de vie et des espaces publics.

– Participez à la programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité et aux programmes d’études et de travaux nécessaires.

– Impulsez et pilotez les projets techniques de la collectivité : élaboration, estimation, planification et suivi des programmes de travaux, élaboration, analyse et suivi des marchés et des contrats.

– Accompagnez les projets d’évolution et de modernisation des procédures et d’amélioration des organisations afin d’adapter et d’améliorer le service rendu aux administrés.

– Pilotez la gestion administrative, juridique et budgétaire de la direction et contrôlez les travaux en régie ou confiés aux entreprises.

– Développer et gérer les relations partenariales, notamment en participant à la recherche de financement auprès des partenaires institutionnels : Etat, Département et Intercommunalité.

– Etre en lien avec l’Intercommunalité lors des réalisations de travaux dont elle a la compétence.

PROFIL DE POSTE

– Formation supérieure (Bac + 3 minimum)

– Expérience 5 à 10 ans sur un poste similaire,

– Manager reconnu et organisateur confirmé

– Capacité à animer des équipes et à accompagner les cadres intermédiaires dans leur organisation

– Réactivité, disponibilité et prise d’initiative

– Très bonnes connaissances du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités territoriales, des méthodologies d’ingénierie d’opération, des modalités d’application du code de la commande publique.

– Connaissances et compétences en matière foncière et opérationnel, d’environnement ainsi qu’en matière de travaux et d’entretien.

CONDITIONS DE TRAVAIL

– Type d’emploi Emploi Permanent

– Temps de travail Temps complet

– Poste ouvert aux fonctionnaires et /ou contractuels

– Temps complet à raison de 35h/hebdomadaires –

– Rémunérations statutaire + régime indemnitaire

Date limite de dépôt de candidature : le 2 novembre 2020

Envoyer par courrier votre lettre de motivation et CV à l’intention de :

Monsieur le Maire de Tsingoni

Place Zoubert ADINANI – BP.35 – 97680 TSINGONI

Ou

secretariat@mairie-de-tsingoni.fr ou dgs-tsingoni@orange.fr