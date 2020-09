Contre la délinquance, le monde économique se fédère en créant le collectif CMEM

Un 3ème collectif de lutte contre la délinquance vient de voir le jour. Il est issu du monde économique. Le Collectif du Monde Économique de Mayotte (CMEM) est né le weekend dernier « pour contribuer à la lutte contre l’insécurité grandissante sur le territoire », selon ses membres. Présidé par Marcel Rinaldy (groupe 3M), il a pour ambition de « se positionner comme un acteur transversal en lien avec l’ensemble du monde économique local, les pouvoirs publics et politiques, face à la montée inédite et particulièrement aggravée de la violence et de la délinquance jusque dans les entreprises ».

Le collectif appelle les pouvoirs publics et élus locaux à une implication plus forte dans la sécurisation des biens, des personnes et de l’économie mahoraise, « déjà mise à mal par les effets du Covid-19 ».

Pour mener à bien son objet, le collectif élaborera des propositions, à destination des décideurs publics, favorisera le dialogue et la sensibilisation auprès des élus, comme des citoyens. Une audience auprès du Ministre des Outre-mer sera également demandée.

Le collectif appelle au rassemblement des forces vives et invite toutes les organisations patronales et professionnelles à le rejoindre, pour la défense des intérêts communs. « Il est essentiel que les citoyens comme les entreprises mahoraises, puissent travailler et vivre en sécurité, en tout temps et partout sur le territoire », conclut Marcel Rinaldy, président et porte-parole du collectif.