ORGANISME ACHETEUR :

GIP CARIF OREF (976)

Correspondant : Ibrahim HOURFANE , Site de la Cité des Métiers, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269643846. Courriel : nmoustadirani@gipco976.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

L’objet du marché porte, d’une part, sur l’accompagnement à la définition et au déploiement d’une stratégie d’achat cohérente, pertinente et agile des acheteurs de la formation professionnelle à Mayotte, et, d’autre part sur l’accompagnement des organismes de formation à jour de leurs obligations légales et réglementaires dans leur stratégie de développement et leur stratégie commerciale.

Définition de la stratégie d’achat de formation professionnelle cohérente, pertinente et agile

Type de marché : Services

Classification CPV : 80530000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Durée de validité des offres : 6 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Accompagnement des organismes de formation dans la définition et le déploiement de leur stratégie de développement et de leur stratégie commerciale. Assurer un accompagnement individualisé et collectif des acheteurs publics de la formation professionnelle et des organismes de formation pour répondre aux nouvelles exigences posées par le guide de l’achat CNEFOP, permettant le développement de nouvelles modalités d’achat de formation agiles, pérennes et adaptées à l’évolution des besoins en compétences des entreprises.

Lot n° 2 : Accompagnement des acheteurs publics de la formation professionnelle dans la définition d’une stratégie d’achat cohérente, pertinente et agile. Assurer un accompagnement individualisé et collectif des acheteurs publics de la formation professionnelle et des organismes de formation pour répondre aux nouvelles exigences posées par le guide de l’achat CNEFOP, permettant le développement de nouvelles modalités d’achat de formation agiles, pérennes et adaptées à l’évolution des besoins en compétences des entreprises.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Lundi 28 septembre 2020 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 20-105585 (envoyé le 25 août 2020).