Des fournitures scolaires aux familles en besoin grâce au CCAS de Koungou et au LIONS

Depuis plusieurs week-end, les représentants du CCAS de Koungou, dont sa chargée d’insertion Nadia Manteau, assurent les matinée des grandes surfacés de la place, Intermarché Baobab et HD, pour récolter des fournitures à redistribuer aux plus démunis : « C’est une aide très encadrée par les élus, apportée à ces familles, en privilégiant les lycéens et les collégiens. »

Dès ce jeudi, la commune a pu apporter ce gros « plus » à une trentaine de famille. Et l’opération s’amplifie grâce au partenariat avec le LIONS Club Mayotte Ylang. Son président Rodolphe Broohm était présent ce vendredi avec le responsable des Leo (jeunes LIONS), Pascal Mescenes : « Nous menons cette action chaque année au profit des plus nécessiteux de l’île, et cette fois, nous passons par le CCAS de Koungou. » La collecte se monte à 670 euros.

Les CCAS sont encore tout jeunes à Mayotte, et pour cette 1ère opération sur les fournitures scolaires de celui de Koungou, les jeunes BAFA Citoyens ont été mis à contribution. Nous avions rencontré ces jeunes, dont certains étaient en errance, qui ont pris un virage à 180°, « sur la soixantaine qui ont validé la première partie du BAFA, une dizaine ont suivi le stage pratique, et vont pouvoir partir à Kéni Keli suivre la formation du BAFA 3 aux Céméa », se réjouit Nadia Manteau L’un d’entre eux a déjà décroché un emploi dans la formation.

Autre partenaire, le Programme pour la Réussite Educative a permis d’aider 11 familles supplémentaires, et l’aboutissement de l’opération qui a débouché sur ce don du LIONS réceptionné par la vice-présidente du CCAS Saloua Mouchitali.

Les familles intéressées doivent déposer leur demande en mairie.

Anne Perzo-Lafond