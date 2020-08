Covid 19 : des retards dans les résultats pour les vacanciers de retour sur l’île

La rentrée scolaire était marquée cette année par la valse des écouvillons à Mayotte. Ils ont été en effet nombreux à avoir répondu à l’appel de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du rectorat, qui invitaient à se refaire tester 7 jours après leur voyage en avion, un premier dépistage ayant été rendu obligatoire par Air Austral en métropole avant l’embarquement.

L’ARS a dépêché ses équipes sur les établissements scolaires, quant aux particuliers, ils se sont rendus soit aux deux laboratoires de l’île, soit dans les centres de référence où le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises pour des retards de résultats, or l’efficacité de la lutte contre le Covid 19 passe par la rapidité de réaction.

L’ARS de Mayotte revient sur l’organisation : « Les personnes ayant été dépistées dans un Centre médical de référence* seront contactées par leurs services après le retour du laboratoire. Tout le monde sera contacté, avec une réponse plus rapide pour les résultats positifs ». Il faut espérer car une personne testée le 20 août dans un Centre de référence, n’avait toujours pas de réponse ce dimanche, soit 10 jours après…

Un cas positif dans un lycée

Il semble que cela se passe mieux pour le personnel de l’Education nationale testé dans les établissements, « dans ce cas, c’est l’ARS qui se charge du suivi sous 48h ». Mais cela peut être plus long. Plusieurs personnes ont été contactées 3 jours après, « on m’a raccroché au nez avant même que je sache s’il s’agissait bien de moi, et pour ma femme, ils se sont trompé sur son nom », nous rapporte un couple.

Un afflux de tests qui explique cette désorganisation, mais que l’ARS annonce comme rodée en cas de positivité au test : « La cellule de contact tracing appelle la personne et ceux qu’elle a côtoyés pour les inviter à se faire dépister. »

Les premiers résultats sont encourageants : « Sur la quarantaine de personnes testées dans un établissement scolaire, nous avons eu un cas positif. Et pour l’instant, sur la première salve de tests, très peu sont positifs », rapporte l’ARS. Qui mène dans ce cas une enquête au sein de l’établissement scolaire et une désinfection approfondie des locaux est effectuée. « Pris à temps, ils seront isolés, et confinés à domicile. »

Une opération de nature à rassurer les parents des élèves scolarisés. Tous les voyageurs en provenance de métropole ou de La Réunion sont toujours invités à se faire dépister au moins 7 jours après l’atterrissage.

Anne Perzo-Lafond

* Centres de référence : Mramadoudou, Dzoumogne, Kahani et Dzaoudzi