21 départements de France se recolorent en rouge, stabilisation à la baisse à Mayotte

Sur l’ensemble de la France, 19 départements ont été placés en zone rouge, c’est-à-dire en zone de circulation active du virus. Parmi eux, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. A Mayotte, où la campagne de tests est accentuée, l’épidémie semble actuellement contenue.

« Dans la majorité des départements, l’incidence a dépassé les 10 pour 100.000 habitants, et un certain nombre de départements ont dépassé le seuil des 50 pour 100.000 », a rapporté le premier ministre Jean Castex lors du point de situation de ce jeudi 27 août. Ce qui induit le passage en rouge et donc le classement en « Zone de circulation active » pour 19 départements, en plus de Paris et des Bouches du Rhône.

La situation reste préoccupante à La Réunion, où 120 nouveaux cas en 48h (pour 900.000 habitants), étaient enregistrés ce 27 août, et 15 foyers épidémiques (clusters, au moins 3 cas confirmés ou probables dans une période de 7 jours dans une même communauté).

La situation à Mayotte est toujours « stabilisée », ainsi que l’avait décrit l’ARS, puisque le taux d’incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants par semaine) est de 29,3 ce 27 août, en baisse sur la semaine dernière. Nous restons malgré tout coloré en orange, puisqu’il faut descendre au seuil de 10 pour passer au vert.

Un contexte rassurant donc, mais le passé incite à la prudence, notamment en terme de décalage épidémique sur la métropole. Cette fois, le dépistage devrait faire la différence.

Une vaste campagne de tests est en effet en cours sur l’île. Le rectorat a mis en place avec l’Agence régionale de Santé de Mayotte des passages dans les établissements scolaires pour des tests PCR et tous les voyageurs de l’île sont invités à se faire dépister le 7ème jour suivant leur voyage en avion. Une démarche qui ne nécessite pas d’ordonnance et qui est gratuite. Les statistiques de la semaine à venir seront donc surveillées de prés.

A.P-L.