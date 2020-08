Le préfet de Mayotte décide d’élargir les zones de port du masque

Comme beaucoup de villes en France qui ont, dès cet été boréal, imposé le port du masque dans certaines zones très fréquentées, et d’autres comme Marseille qui l’adopte sur l’ensemble de la cité phocéenne, Mayotte sécurise ses zones où la distanciation physique « n’est pas garantie », rapporte la préfecture.

« Pour l’ensemble des communes, le port du masque devient obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts aux publics pour toutes les personnes âgées de onze ans ou plus, dans les zones détaillées ci-dessous :

– une bande de 20 mètres autour des établissements scolaires du premier et second degrés, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 ;

– une bande de 20 mètres autour des bureaux de poste, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 ;

– une bande de 20 mètres autour des établissements du CHM, des centres de protection maternelle et infantile et des pharmacies, tous les jours de 7h30 à 18h00 ;

– une bande de 50 mètres autour des gares maritimes, tous les jours de 7h30 à 18h00

– sur les marchés ouverts

Cette liste, qui fera l’objet d’une évaluation régulière, pourra être modifiée ultérieurement. Le préfet fait appel à la vigilance de tous pour prévenir une dégradation de la situation sanitaire et protéger collectivement notre santé.

Tout contrevenant s’expose à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 135€. »