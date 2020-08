Concours « 48h Smartphone » en simultané à Vichy et à Mayotte

“Notre objectif était d’offrir à tous les étudiants français et étrangers une vision d’un journalisme sans frontières». Jean-Claude Mairal veut initier les vocation «Sur les pas d’Albert Londres».

Initialement prévu pendant la crise COVID du mois de mai, le concours « 48h smartphone » imaginé par l’association « Sur les pas d’Albert Londres » se déroulera du 1er au 3 octobre à Vichy et à Mayotte.

Albert Londres est un journaliste et écrivain français. Depuis 1933, le prix Albert-Londres récompense les meilleurs journalistes francophones. C’est sur ce mode qu’a été pensé ce concours.

Cet événement, destiné à repérer et à promouvoir les jeunes talents de nos territoires, est le fruit d’une coopération entre l’atelier cinéma du Pôle culture du CUFR et l’association de Vichy, ville de naissance du journaliste, en lien avec le Rectorat de Mayotte et nos partenaires institutionnels de la DJSCS et de la DAC ainsi que l’association Hippocampus.

Le concours 48h Smartphone n’est qu’un des aspects de la coopération entre le pôle culture du Centre Universitaire de Dembéni et l’association «sur les pas d’Albert Londres». En effet, les étudiants de l’atelier cinéma, on eut l’occasion déjà de participer au Festival francophone du reportage court France Monde – France Océans qui s’est déroulé du 9 au 16 février 2020 à Vichy leur permettant de rencontrer des journalistes du Québec, de la Guinée, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal autour des questions d’environnement. Ils ont permis par ailleurs au public du pays Vichy-Auvergne de découvrir des films en provenance de Mayotte et de mettre le département à l’honneur au cours de ce festival.

Après le concours 48h Smartphone, la prochaine étape sera une étape d’itinérance. Des étudiants de l’atelier cinéma du CUFR partiront de nouveau à Vichy un peu plus tard dans l’année pour réaliser une itinérance audiovisuelle autour de la question de l’intégration des jeunes mahorais en métropole. L’année suivante, il est prévu que des étudiants de Vichy se rendent à Mayotte pour une série de reportages. Ces itinérances favoriseront les échanges entre les étudiants métropolitains et mahorais.

De quoi s’agit-il ?

Le concours « 48H smartphone », consiste à réaliser entièrement un reportage en français (ou dans la langue de votre choix sous-titrée en français) en 48h de temps et en utilisant exclusivement un smartphone.

Quand ?

Le concours se déroulera du jeudi 1er octobre 2020 à 18h00 au samedi 3 octobre 2020 à 19h00 (heure de Paris) sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Consulter le Formulaire d’inscription

Qui ?

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou jeune non scolarisé passionné d’audiovisuel et de cinéma ? Ce concours est fait pour vous ! Deux sections sont ouvertes : une pour les scolaires et universitaires et une section « Tout public jeune ».

Pour Mayotte, les équipes s’inscrivent dès à présent auprès du Pôle culture du CUFR en renvoyant le dossier d’inscription complété (voir documents ci-joints).

Pour participer il est demandé que le chef de l’équipe soit une personne majeure. Pour les établissements scolaires ou les classes de collège ou lycée, il est demandé qu’un professeur engage son équipe.

Un jury de professionnels visionnera les reportages retenus et décernera les prix du jury, du meilleur son, de la meilleure Image.

Ci-joint, toutes les informations complémentaires ainsi que le règlement du concours à lire attentivement.

Contacts :

Bruno GIRARD (bgirard@univ-mayotte.fr) / 06 95 47 99 68

Jean-Louis ROSE (jeanlouis.rose@univ-mayotte.fr) / 06 39 69 62 39

Inzadou ARTAMISOU (inzadou.artamisou@univ-mayotte.fr) / 06 39 23 12 60

Page FB :

https://www.facebook.com/LES-48-H-Smartphone-Mayotte-104673581138497/

Lien :

https://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/48h-du-reportage-sur-smartphone-octobre-2020/