Séisme de M 4,1 ressenti ce mardi soir

« Un séisme fortement ressenti d’une magnitude de l’ordre de 4,1 a été enregistré hier à 23h05 heure locale par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA) », indique le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). L’épicentre a été localisé à 28 km à l’Est de Dzaoudzi, à 47 km de profondeur.

Pour le géographe Saïd Hachim, il s’agit d’une activité normale dans le cadre du phénomène d’émergence du volcan sous-marin à 50km à l’Est de Mayotte, « le séisme est dans la zone de l’épicentre ».

Il rapporte que le REVOSIMA a observé une augmentation du taux de sismicité entre mi-janvier et fin-février 2020, et une stabilité de fin-février à mi-mai 2020, un effondrement temporaire du taux de sismicité pendant la deuxième quinzaine de mai 2020, et depuis juin 2020 une baisse du taux de sismicité. « L’activité est en dents de scie avec des hausses et des baisses ».

Ce mois-ci, un précédent séisme avait été ressenti le 13 août, d’une magnitude de l’ordre de 4,3 à 18h35 heure locale par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA).