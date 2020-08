Point de situation sur les dispositifs de soutien aux entreprises à Mayotte

Rappelons que Mayotte est toujours placée en urgence sanitaire jusqu’au 31 octobre et que nous sommes toujours en orange, ce qui contraint l’accueil des clients pour les hôtels et restaurants dont seules les terrasses sont ouvertes.

Le fonds de solidarité : 20.132 demandes de très petites entreprises (TPE) mahoraises ont d’ores et déjà été reçus au titre du 1er volet du fonds de solidarité (jusqu’à 1500 € par entreprise) pour un montant total versé de 32.354.635€ euros.

L’activité partielle des salariés : 26.663 salariés ont bénéficié du dispositif d’activité partielle pour plus de 2,2M d’heures et pour un montant d’indemnisation versé de plus de 18,7 M€. Le FNE-Formation peut être également mobilisé. A Mayotte, 129 demandes ont été formulées, ces demandes concernent 333 salariés, pour un peu moins de 16 00 heures de formation, pour un montant prévisionnel de 406 000 €.

Les prêts garantis par l’État : 429 entreprises bénéficient de prêts bancaires garantis par l’Etat pour un montant total de 71,5 M€. En complément, les banques ont accordé 888 reports d’échéances de prêts bancaires en cours. Plusieurs entreprises ont bénéficié de la médiation bancaire.

Les reports des charges fiscales et sociales : 579 entreprises ont bénéficié de reports de charges sociales, 35 entreprises ont bénéficié d’un report de charges fiscales pour plus de 376 000€ et 14 entreprises ont bénéficié de reports de décades douanières pour 4,7M€.

Les crédits d’impôts : plus de 1 000 000€ ont été versés aux sociétés pouvant bénéficier du remboursement anticipé du CICE.