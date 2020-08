Dégradations lors de la manifestation des pompiers: le préfet condamne

Au cours du mouvement social des sapeurs-pompiers ce mardi 25 août, des véhicules ont été volontairement endommagés, rapporte la préfecture, et une partie des locaux du siège du Conseil d’administration du Service Départemental de Services et de Secours a été dégradée, « des menaces ont été proférées et des insultes ont été lancées, ce jour à partir de 14h ».

Dans un communiqué, Jean-François Colombet condamne fermement « ces méthodes intolérables qui ne sont ni dignes d’une démocratie apaisée ni propices au dialogue social ». Une plainte a été déposée.

« Si la liberté d’expression et la liberté de manifester sont des droits fondamentaux, le droit de chacun de travailler constitue également une des libertés inaliénables qu’il convient d’assurer », le Préfet appelle l’ensemble des parties au conflit au sein du SDIS au dialogue social apaisé et constructif.