Marché de fourniture de collations scolaires 2020 pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune de KOUNGOU

OBJET DU MARCHE

Fourniture et livraison de collations scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune de KOUNGOU

LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON

Écoles maternelles et élémentaires de la commune de Koungou.

DIVISIONS EN LOTS

Oui.

Les fournitures sont divisés en 3 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant dans le cahier des clauses administratives particulières.

FORME DU MARCHÉ

Accord cadre à bon de commande

Le marché sera passé avec un titulaire ou plusieurs titulaires, en application de l’article 66, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

DURÉE DU MARCHÉ

La durée du marché est de 12 mois par année civil.

Le marché pourra être renouvellé, sans que la durée totale excède 2 années.

CONDITIONS DE LA CONSULTATION

La personne publique contractante est :

CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE KOUNGOU

L’autorité compétente est :

– M. Assani Saindou BAMCOLO, le président

Le service chargé de la procédure est :

– Caisse des écoles

– 8 Place de l’ancienne mairie

– 97690 KOUNGOU

– Responsable : Mme RAFION Samianti

– Tél : 0269 61 14 69 – Gsm : 0639 05 73 23 @ : samianti.raf@cde-koungou.fr

ETENDUE DE LA CONSULTATION :

La présente consultation ouverte est organisée selon une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert propre à la personne publique.

DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :

– Règlement de consultation ;

– Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ;

– Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

– Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

PRÉSENTATION DES OFFRES

A – Justifications à produire prévues à l’article 48 du décret des marchés publics ; le candidat devra en particulier fournir :

Justifications à produire quant à la situation juridique

– Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant :

– le nom et l’adresse du candidat ;

– éventuellement le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s) ;

– si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ;

B – L’offre de marché doit contenir :

– Un acte d’engagement

– Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

– Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

– Une mémoire technique

CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Les offres présentées sur un support papier sont à adresser sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. Le pli contenant l’offre porte le nom du candidat et la mention suivante :

« Proposition pour Marché de fourniture de collations scolaires 2020, ne pas ouvrir »

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

– Qualité et variété des menus proposés « composition et teneur » (40 %)

– Incorporation de fruits locaux dans les menus (30%)

– Présentation du menu (30%)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les renseignements peuvent être obtenus à l’adresse suivante :

– CAISSE DES ECOLES DE KOUNGOU

– 8 Place de l’ancienne mairie

– 97690 KOUNGOU

– Responsable

– Mme RAFION Samianti

Tél. : 02 69 61 14 69 – Mobile : 06 39 057 323 – @ : r.samianti@koungou.fr

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Vendredi 02 octobre 2020 à 11h00

DATE D’ENVOIE À LA PRESSE :

Lundi 24 août 2020