Le CCAS de Mamoudzou recrute un(e) travailleur (euse) social. Le poste contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie

MISSIONS :

– Accompagnement de situations individuelles

-Informer les habitants sur les différents dispositifs d’aide sociale

-Orienter les administrés vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide

-Conduire des entretiens d’aide

-Evaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes de la vie personnelle

-Elaborer un projet global d’intervention sociale

-Prendre en compte les valeurs, les représentations de l’usager,

-Favoriser l’accès au droit

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/B

Filière: Sociale

Cadres d’emplois: Assistants territoriaux socio-éducatifs

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 11 septembre 2020 à Monsieur le Président du CCAS de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 novembre 2020, ou par mail aux adresses suivantes: ih.delfina@mairiedemamoudzou.fr, rasmie@mairiedemamoudzou.fr, aa.maissara@mairiedemamoudzou.fr