En 5 mois, les prix prennent +1,1%, quasiment autant que l’inflation annuelle

Entre février et juillet 2020, les prix des biens et services à la consommation des ménages progressent de 1,1 % en moyenne à Mayotte, tirés vers le haut pas les véhicules et les viandes et volaille. Seul le prix de l’énergie diminue. C'est le 1er relevé de prix post Covid.

Sur les douze derniers mois, les prix progressent de 1,2 % à Mayotte, évolution supérieure au reste de la France (+ 0,8 %), rapporte l’INSEE dans sa dernière note. Qui relève d’un mini-évènement puisque depuis 4 mois, il n’y avait pas eu de relevé en raison de la période de confinement.

Entre février et juillet 2020, les prix des biens et services augmentent de 1,1 % à Mayotte : à l’exception de l’énergie, tous les prix des grands postes augmentent.

Sur un an, les prix sont en hausse de 1,2 % à Mayotte soit 0,4 point de plus que dans le reste de la France.

Entre février et juillet, les prix des services progressent de 2,5 %. Cette hausse généralisée est essentiellement portée par l’augmentation des prix des transports et communications (+ 6,7%), en particulier des tarifs aériens. Sur un an, les prix des services progressent de 1,2 % à Mayotte et de 0,9 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation augmentent de 2,4 % entre février et juillet, du fait de l’augmentation des prix des viandes et volailles (+ 5,6 %), des produits frais (+ 2,8 %), des œufs et produits laitiers (+ 2,6 %) et des produits céréaliers (+ 0,8 %). À l’inverse, les prix des boissons non alcoolisées (- 1 %) et alcoolisées (- 0,5 %) baissent. Sur un an, les prix de l’alimentation progressent de 3,2 % à Mayotte et de 1,1% en France, hors Mayotte.

Entre février juillet, les prix des produits manufacturés sont en hausse de 0,3 %. Cela résulte de l’évolution du bonus-malus au 1er trimestre : les voitures coûtent plus cher (+1,2 %). Les prix des meubles et des équipements de ménages progressent également. Ces hausses sont en partie compensées par la baisse des prix des appareils ménagers et de l’audiovisuel, photo et informatique. Sur un an, les prix des produits manufacturés progressent de 1 % à Mayotte et de 1,8 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’énergie baissent de 8,4 % entre février et juillet, conséquence des baisses des prix du baril de pétrole durant la période de confinement. Malgré des hausses à partir du mois de juin, les prix des produits pétroliers restent inférieurs à ceux du mois de février. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 6,7 % à Mayotte et de 7,4 % en France, hors Mayotte.

Le prix du tabac progresse de 6 % entre février et juillet et de 6,1 % sur un an.