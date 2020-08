Jack Pass, l’amoureux de Mayotte, est décédé

Créateur de la course de pneus et du festival de l'image sous-marine, il était un des grands amoureux de Mayotte. Jack Pass s'en est allé, emporté par une longue maladie.

La course de pneus 2020, décalée pour cause de pandémie de Covid-19, se fera sans l’inénarrable sourire de Jack Pass. L’ancien enseignant, passionné par la jeunesse et par l’île qu’il a adoptée dès les années 1980, est décédé en métropole informent nos confrères de Mayotte la Première.

En 2018, Jack Pass nous relatait l’histoire folle de cette course, devenue 37 ans après sa création un des événements les plus populaires de l’île.

« J’étais prof de gym en Afrique et j’ai été affecté à Mayotte en 1983″, se souvenait-il. « Il n’y avait pas de télé ou de Game-Boy ici à l’époque. Du coup les gamins jouaient avec ce qu’ils trouvaient.

Avec des collègues on s’est rendus compte que dans les villages, à l’issue de chaque festivité, il y avait une course de pneus. On s’est dit, pourquoi pas en créer une pour le 14 juillet ! »

La première édition en 1984 a été un succès fulgurant et inattendu.

« Le principe fondateur était que chaque participant gagnerait quelque-chose. Ca a parlé à ces gamins des rues qui n’avaient rien et marchaient pieds nus. On avait même proposé de fournir des pneus », expliquait Jack Pass. « Il n’y en avait pas encore dans tous les fossés comme aujourd’hui. Tout de suite on a eu 200 à 300 inscrits, on a été débordés, on s’est aperçus qu’il se passait quelquechose. »

C’est avec ce même amour de Mayotte que l’ancien enseignant a créé le festival de l’image sous-marine, qui est également devenu un grand succès populaire et une référence pour les amateurs du genre.

Des événements qui, si l’épidémie le permet, devraient se poursuivre, perpétuant la mémoire de leur créateur.