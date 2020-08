ORGANISME ACHETEUR :

GIP CARIF OREF (976)

Correspondant : ASSANI FATIMA , Site de la Cité des Métiers, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269643846. Courriel : f.assani-plia@gipco976.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

La commande définie dans le présent Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) porte sur les actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12

Communes et communauté de communes de Mayotte. Ces actions sont construites autour de 3 thématiques et 8 modules complémentaires : – Formation aux savoirs de base orientés « parentalité » – Formation aux savoirs de base orientés « vie quotidienne » – Formation aux savoirs de base orientés « insertion des jeunes » A l’intérieur de ces 3 thématiques, sont intégrer des modules ayant pour objectif de sensibiliser la population à des enjeux territoriaux : – L’agriculture – Patrimoine local – Environnement – La santé – Environnement et cadre de vie – Intermédiation bancaire – La pêche – Mobilité

Formations territorialisées aux savoirs de bases

Type de marché : Services

Classification CPV : 80530000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Durée de validité des offres : 120 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Formation aux savoirs de base orientés “vie quotidienne” Acoua Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 2 : Formation aux savoirs de base orientés “ insertion jeune “ Acoua Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 3 : Formation aux savoirs de base orientés “vie quotidienne” Bandrélé Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 4 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Chirongui Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 5 : Formation aux savoirs de base orientés “ insertion jeune “ Communauté de communes de Petite-terre Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 6 : Formation aux savoirs de base orientés “ vie quotidienne “ Communauté de communes de Petite-terre Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 7 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Communauté de communes de Petite-terre Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 8 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Dembéni Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 9 : Formation aux savoirs de base orientés “ insertion jeune “ Dembéni Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 10 : Formation aux savoirs de base orientés “ insertion jeune “ Kani-Kéli Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 11 : Formation aux savoirs de base orientés “vie quotidienne” Kani-kéli Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 12 : Formation aux savoirs de base orientés “ insertion jeune “ Koungou Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 13 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Koungou Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 14 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ M’tsamboro Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 15 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ M’tsangamouji Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 16 : Formation aux savoirs de base orientés “ vie quotidienne “ M’tsangamouji Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 17 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Ouangani Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 18 : Formation aux savoirs de base orientés “ vie quotidienne “ Sada Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 19 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Sada Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à

destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

Lot n° 20 : Formation aux savoirs de base orientés “ parentalité “ Tsingoni Actions territorialisées de formation aux savoirs de base à destination d’un public non salarié, déployées dans 12 Communes et communauté de communes de Mayotte.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Date limite de réception des offres :

Lundi 21 septembre 2020 – 13:00