« Suite à une occupation illégale de ses locaux, l’école Doujani 2 a subi d’importantes dégradations et des vols de matériels. Aussi, afin de permettre une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, des travaux de sécurisation et de nettoyage sont menés par la Ville. Ces travaux sont en cours et se poursuivront jusqu’au 30 aout 2020.