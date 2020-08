La CGTR apporte son soutien aux grévistes de BDM

« Les salarié(e)s de Bourbon Distribution Mayotte (BDM), en grève depuis le 20 juillet,

subissent de plein fouet le poids du Groupe Bernard HAYOT … mépris, répressions,

agressions verbales et physique … tous cela émanant d’une direction « coloniale ». »

Dès les premières lignes, le communiqué signé de la CGT Réunion se veut offensif. Pour le syndicat, l’acquéreur de BDM « a d’entrée de jeu imposé sa méthode managériale en supprimant les acquis dont bénéficiaient les salariés de l’enseigne JUMBO à Mayotte. «

Le communiqué évoque aussi des « intimidations » dont les grévistes feraient l’objet.

« Nos camarades de Mayotte nous apprennent que régulièrement des descentes de gendarmes sont effectuées sur le piquet de grève … certains camarades grévistes étant arrêtés et embarqués manu-militari » note le communiqué selon lequel le groupe exercerait une » réelle emprise sur les salariés ». Et de dénoncer des » méthodes d’un autre temps ».

En conclusion « La CGTR Commerce et services demande au Préfet de Mayotte d’intervenir publiquement et rapidement pour que le dialogue social, tant prôné par Le Président de la république et son gouvernement, reprenne. La CGTR Commerce et Services condamne toutes les méthodes utilisées par GBH et apporte tout son soutien aux salarié(e)s grévistes de Bourbon Distribution Mayotte. »