Des restrictions d’eau dès ce lundi

Par voie de communiqué, la prefecture informe de restrictions d’usage de l’eau en vigueur dès ce lundi 17 août.

« Limitation de l’usage de l’eau : des préconisations de bons sens pour tous !

Au vu des prévisions saisonnières observées par Météo-France qui laissent présager une saison des pluies tardives et compte tenu de la consommation en eau potable de plus en plus importante sur le département, le préfet, par arrêté préfectoral, a pris la décision de limiter provisoirement certains usages de l’eau sur le département à compter de ce lundi 17 août 2020.

Les mesures portent sur :

L e l avage

Interdiction de lavage des véhicules (voitures et deux roues ), hors des stations de lavage professio nnelles, sauf obligation en matière d’hygiène et de s anté publique

Interdiction de lavage des trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture avec de l’eau (sauf impératif sanitaire ou de sécurité )

Interdiction de lavage des bateaux de plaisance de particuliers

L’a rrosage

Interdi ction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés

interdiction d’arrosage d es jardins potagers de minuit à 18h00

Interdiction d’arrosage des espaces sportifs et du terrain de golf de minuit à 18h00

Le r emplissage des piscines

Interdiction de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées, sauf pour les établissements touristiques recevant du public.

Tout contrevenant s’expose à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. »