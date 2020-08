Département(s) de publication : 976

Commune de M’tsamboro.

Correspondant : ABDALLAH Suldine, 625 Route Nationale Mtsahara 97630 Mtzamboro

tél. : 02-69-63-74-05

télécopieur : 02-69-60-55-21

Courriel :

suldine.abdallah@mairiemtsamboro.fr

FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE POUR LA CRECHE

Lieu d’exécution et de livraison: 115 rue de la creche 97630 M’tzamboro

voir le CCTP

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir le DPGF

à compter du 01 Octobre 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Octobre 2020

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

procédure adaptée.

09 SEPTEMBRE 2020 À 16:00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

²Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 Aout 2020.