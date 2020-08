CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)

MAPA N°49/TRAV/2020

Fourniture et pose des batteries onduleurs de 200 KVA au Centre Hospitalier de Mayotte

Avis n° 20-102058 envoyé au BOAMP le 13/08/2020

SECTION I : LA PERSONNE PUBLIQUE

1-1Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Mayotte

B. P. 04, Tél. 02 69 61 80 00 – Fax. 02 69 61 79 65

97 600 Mamoudzou

Représenté par Mme Catherine BARBEZIEUX-BETINAS – Directrice générale

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

2.1 Objet du marché :

Fourniture et pose des batteries des 3 onduleurs 200 KVA du Centre Hospitalier de Mayotte.

La description des prestations et les quantités contractuelles sont portées dans le dossier de consultation des entreprises.

2.2 Classification nomenclature :

Code CVP – 31400000-0- Accumulateurs, piles et batteries primaires.

2.3 Division en lots : non

SECTION III : DUREE DU MARCHE

Durée du contrat

Le marché est conclu pour une période ferme de 3 ans à compter de la date de notification.

SECTION IV PROCÉDURE

4.1 Type de procédure :

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions de l’article L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique.

4.2 Critères d’attribution :

L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC)

4.3 Date limite de réception des offres : 31/08/2020 à 15 heures (heure locale).

4.5 Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

5.1 -Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site dont l’adresse Internet est : www.achatpublic.com

5.2 -Les offres sont transmises par voie dématérialisée sur le site : https://www.achatpublic.com avant la date et l’heure limite de réception des offres mentionnée au point 4.3.

5.3 – INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS :

Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 Mamoudzou

Tél : 02 69 61 18 56 – Fax : 02 69 61 18 62

Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser à :

Greffe du Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 MAMOUDZOU

Date d’envoi du présent avis : 14/08/2020