Covid-19, des nouveaux cas « à la baisse »

Mayotte voit-elle enfin le bout du tunnel ? L’ARS dresse un point de situation plutôt optimiste.

« En dépit d’une politique active de tests, le nombre de cas positifs diagnostiqués à Mayotte reste orienté à la baisse, et le taux d’incidence se rapproche de la barre des 10 cas pour 100 000 habitants en deçà duquel l’ARS pourra solliciter du ministère de la Santé le classement de Mayotte en zone verte. Un cluster, autour des élus et délégués des communes à diverses réunions qui ont suivi les élections municipales, est en passe d’être contrôlé.

Ce n’est donc pas le moment de relâcher nos efforts !

Alors que de nouveaux brassages de population vont accompagner la prochaine rentrée des classes et les retours de congés, l’ARS invite jeunes et moins jeunes à respecter les règles sanitaires, et notamment le port du masque (chaque fois qu’il est impossible de se tenir à distance les uns des autres) et le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon. »