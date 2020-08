Vous avez un projet de coopération interrégionale ? C’est le moment d’en parler

Les personnes, collectivités ou associations et autres porteurs de projets qui ont des projets de coopération interrégionales sont invités "à faire part des projets qu’ils souhaitent développer à travers la coopération avec leurs homologues de la région" afin de dresser les priorités et, in fine, bénéficier d'aides.

« En mai 2018, la Commission européenne a publié ses propositions de règlement pour les futurs programmes de « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenus par le fonds européen de développement régional (FEDER) pour la période de programmation 2021-2027.

Afin de fixer les priorités et dessiner les contours du futur programme de coopération Interreg Mayotte, la préfecture de Mayotte invite toute personne intéressée (collectivités et leurs groupements, établissements publics, entreprises, groupements d’entreprises, chambres consulaires, associations…) à faire part des projets qu’ils souhaitent développer à travers la coopération avec leurs homologues de la région (Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Djibouti) et/ou de l’hexagone (France métropolitaine et Europe continentale, autres territoires d’outre-mer et régions ultrapériphériques), sur les sept prochaines années.

Les projets doivent correspondre aux domaines d’intervention de l’Union Européenne et répondre principalement aux cinq objectifs stratégiques du FEDER et aux deux objectifs spécifiques de l’Interreg (FEDER-CTE).

Les structures intéressées sont appelées à transmettre, au secrétariat des programmes Interreg Mayotte, sous forme numérique et avant le 12 septembre 2020, la liste des projets qu’elles souhaitent développer à travers le tableau de recueil de projet téléchargeable sur https://www.europe-a-mayotte.fr/actualites/recueil-projets-programme-cooperation-europeene/.

Les contributions reçues guideront les travaux de préparation du programme Interreg Mayotte pour les quatre prochaines années (2021-2024).

Pour plus d’informations, contactez le secrétariat conjoint des programmes Interreg au 02 69 66 50 54 ou par mail à l’adresse cooperation-regionale@mayotte.pref.gouv.fr. «