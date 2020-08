Des projets internationaux rapprochent Mayotte de l’Europe

Dans un communiqué, la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, (DJSCS, Etat) dresse un premier bilan des initiatives pour la solidarité internationale lancées pour l’été.

« Pour continuer à soutenir cet été l’échange interculturel et l’engagement des jeunes dans des projets communs de solidarité internationale, tout en expérimentant de nouvelles manières d’agir, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), en partenariat avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP), a lancé le 1er juin une Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI).

Grâce à un travail partenarial entre la DJSCS (coordonnateur) et plusieurs associations dont Hippocampe 976 et Émanciper Mayotte (membres du comité régional de pré-sélection), notre territoire a obtenu d’excellents résultats avec 9 projets sélectionnés parmi lesquels « Euro 2 » et « Voyage virtuel ».

Ces projets consistent à établir un espace de dialogue et de partage entre des jeunes de Mayotte et de jeunes des pays européens (notamment de Roumanie, de Lituanie et de Pologne). »