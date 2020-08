Le sénateur Thani à la rencontre des pompiers caillassés de Kahani

« La caserne des pompiers de Kahani a encore été attaquée hier par des malfrats, qui ont tenté d’incendier l’un de leurs véhicules, après les avoir copieusement caillassés » déplore le sénateur Thani (LREM) dans un communiqué publié sur Facebook. Le parlementaire est allé ce jeudi à la rencontre des soldats du feu avec le maire de Ouangani.

« En plus des attaques lâches et intolérables qu’ils subissent et que nous condamnons avec force, leurs conditions de vie sont déplorables, constate le sénateur. L’insécurité insupportable dont sont actuellement victimes les habitants du 101ème Département, et qui se propage jusqu’aux hommes et femmes qui sont là pour les protéger doit absolument cesser! Cette situation est indigne de notre République », conclut-il.