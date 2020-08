Un nouveau commissaire de police pour Mayotte

La police nationale de Mayotte a un nouveau commissaire. Dans le cadre de la création de la DTPN en janvier 2020, son titre exact est désormais « chef du service territorial de la sécurité publique ». Il s’appelle Sébastien Halm et vient de Bagneux dans le 92. Il travaillera sous l’autorité du commissaire Cavier, chef de la DTPN laquelle comporte la PAF, la Sécurité Publique, le service judiciaire et le service de renseignements. « L’objectif de cette réforme a été de gagner en efficacité en coordonnant nos actions », précise Sébastien Halm.

Ce dernier affirme qu’il est pour lui un peu prématuré de parler de stratégie d’action et qu’il va d’abord élaborer un diagnostique du territoire. « Cela fait un an que je me renseigne sur Mayotte, mais vivre la situation sur place, ce n’est pas la même chose », a-t-il déclaré. Ses premiers pas sur le territoire vont donc être consacrés à rencontrer les élus, les autorités préfectorales, les associations, mais également la population. Il va aussi faire un état des lieux du mode de fonctionnement du commissariat avant de se lancer dans l’action. Il a cependant une priorité : faire en sorte que la prochaine rentrée scolaire se déroule sans violences.

N.G