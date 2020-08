Noyade d’une fillette de 5 ans à Trévani

Le week-end aura été bien mouvementé sur la plage de Trévani. Après l’attaque de samedi midi, un autre drame est venu frapper le site ce dimanche vers 17h30. En effet, une fillette de 5 ans a échappé à la vigilance de sa tante, qui en avait la garde, et s’est noyée au bord de l’eau. Le SMUR est rapidement intervenu, la fillette a reçu un massage cardiaque et a été transférée au CHM. Malheureusement, elle n’a pas survécu et est décédée dimanche soir.