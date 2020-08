APPEL A PROJET COVID -19 Soutien aux actions sanitaires de lutte contre l´épidémie de COVID-19

Programme Opérationnel FEDER – FSE DE MAYOTTE pour la période 2014-2020

APPEL A PROJET COVID -19 Soutien aux actions sanitaires de lutte contre l´épidémie COVID-19 à Mayotte

La crise sanitaire actuelle liée au COVID – 19, a conduit la Commission Européenne à prendre des mesures visant à alléger la législation européenne en vigueur afin de lutter contre la pandémie mondiale. Elle prévoit notamment que le Fonds Social Européen puisse assurer le financement de l’acquisition de matériel de protection pour les professionnels de santé ainsi que tout équipement destiné au fonctionnement des systèmes de santé.

C’est à ce titre que la préfecture de Mayotte lance un appel à projet doté d’une enveloppe de 5 M € en vue de financer tout projet relatif à l’achat d’équipements ou de matériels de santé pour faire face ou lutter contre le COVID-19.

L’appel à projet est destiné aux collectivités territoriales de Mayotte et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les acteurs publics et associatifs, les groupements d’intérêt public, les centres communaux d´action sociale, l´Agence régionale de santé de Mayotte, le Centre hospitalier de Mayotte, les chambres consulaires, les pharmacies, les laboratoires, les vétérinaires et tout établissement sanitaire.

Tout porteur de projet concerné, peut faire acte de candidature dès la publication de l’appel à projet et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 et le télécharger sur le premier site ci-après et saisir sa demande de subvention en ligne, sur le second site.

https://www.europe-a-mayotte.fr/les-fonds-europeens/les-fonds/fse/

http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/candidats/je-me-lance/ma-demarche-fse-plateforme-dematerialisee

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez appeler aux numéros suivants : 02 69 66 50 57 (adresse mail : waladi.mhadji@mayotte.pref.gouv.fr) ou au 02 69 66 50 48 (adresse mail : couboura.ahmed@mayotte.pref.gouv.fr).