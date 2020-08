Ouverture d’un service civique au sein de la police nationale

Un recrutement annuel de service civique au sein de la police nationale vient d’être mise en place. Ses membres auront pour mission de consolider les relations entre la police et la population et d’aider à la prévention de la délinquance. Ils travailleront avec le bureau partenariat prévention de la Sécurité Territoriale de la police nationale. Pour postuler, les jeunes recrues doivent être âgées de 18 à 25 ans et être de nationalité française.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature écrite au bureau partenariat prévention de la police nationale situé à Kawéni, immeuble NOSSI au 2ème étage. Cet immeuble se situe près du centre commercial Maharadja.