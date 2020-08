Renvoi du procès de Dessailly

Né en 1995 aux Comores, Mohamed Halifa dit Dessailly, devait passer en comparution immédiate devant le tribunal ce mercredi 5 août. Il a cependant demandé le renvoi de droit de son procès qui a donc été repoussé au 4 septembre prochain.

Il est impliqué dans de nombreuses affaires de vol et de violences et possède déjà 10 mentions sur son casier judiciaire. Il a en outre déjà été incarcéré à 4 reprises, mais cela ne l’arrête guère puisqu’il continue à perpétrer ses méfaits. En effet, à peine sorti de prison en décembre 2019, il a commis un nouveau vol moins de 15 jours plus tard, en janvier. Il serait également impliqué dans des faits de caillassage. Malgré la demande de son avocat, Me Andjilani, de placement sous contrôle judiciaire, le tribunal a décidé de l’envoyer en prison en attendant son procès en septembre.