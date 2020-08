Dessailly, un présumé délinquant, a été arrêté ce lundi par la BAC

Selon plusieurs témoins et une source policière, le dénommé Dessailly, présumé délinquant impliqué dans de nombreuses affaires de vols et de cambriolages, a été arrêté ce lundi soir par la BAC. Il serait également impliqué dans l'expédition punitive du 13 juillet dernier à M'tsapéré au cours de laquelle un jeune homme a été tabassé et un père de famille a trouvé la mort.

Selon une source policière, le dénommé Dessailly, délinquant notoire très connu dans les quartiers de Doujani et de M’tsapéré, a été arrêté lundi soir par la BAC et placé en garde à vue. Cela faisait plusieurs mois qu’il se cachait et il était également recherché des habitants de la localité. Selon cette même source policière, Dessailly serait impliqué dans de nombreuses affaires de vols et de cambriolages, mais également dans les émeutes du mois de mars dernier à Doujani. Il aurait également été présent lors de l’expédition punitive du 13 juillet dernier au cours de laquelle un jeune a été tabassé et évasané à La Réunion. C’est au cours de cette même soirée qu’un père de famille a trouvé la mort d’une manière accidentelle (crise cardiaque) après s’être enfui devant les voyous. Dessailly va être entendu et mis en examen pour toutes les affaires dans lesquels il est impliqué, mais pas encore pour les évènements du 13 juillet.

N.G