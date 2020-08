Une surmortalité de 24 % du 1er mars au 20 juillet à Mayotte

« Sur la période du 1er mars au 20 juillet, nous dénombrons à Mayotte 381 décès en 2020 contre 307 décès en 2019 soit un écart de 74 décès et une progression de 24 %.

Plus particulièrement, alors que la surmortalité constatée pour les mois de février à mai était notable, le nombre de décès observé à Mayotte entre le 1er juin et le 20 juillet est du même ordre qu’au cours des années précédentes ( 94 en 2018, 98 en 2019 et 101 en 2020 ).

Par ailleurs, sur la période allant du 1er mars au 20 juillet, il se confirme que cette surmortalité porte essentiellement sur les populations de plus de 75 ans ( 135 décès en 2020 contre 84 en 2019 soit une progression de 61%) » informe l’INSEE Mayotte.