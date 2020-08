Reprise de la grève des pompiers de la caserne de Kahani

Les pompiers de la caserne de Kahani avait entamé une grève au mois de juin dernier. Suite à l’obtention de certaines de leurs demandes, ils l’avaient suspendue au mois de juillet, mais l’ont reprise ce lundi matin. Pour eux, l’état de la caserne est particulièrement en cause. « Les lits et les plafonds sont en très mauvais état. En outre, la caserne n’est pas suffisamment sécurisée et les voyous peuvent nous attaquer à tout moment sans que l’on puisse se défendre », nous confie le chef de corps de la caserne. Ce dernier nous informe également que cette grève sera illimitée tant que les revendications des pompiers n’auront pas eu gain de cause.