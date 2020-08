L’association Mayotte Entraide Etudiants organise des « webséminaires »

Selon la Tribune, ils seraient environ 5 000 étudiants à partir chaque année pour leurs études hors Mayotte, dont plus de 60 % choisiraient la filière universitaire. Dans ce contexte d’évolution permanente de l’état du département de Mayotte, nombreuses structures associatives se sont développées afin de faciliter les conditions de vie des étudiants et lycéens mahorais, que cela soit dans l’hexagone, à La Réunion ou à l’étranger. Ainsi pour intégrer cette démarche d’accompagnement des jeunes étudiants et lycéens et favoriser l’entraide entre étudiants, l’association Mayotte Entraide Etudiants (M2E) a vu le jour. En ce contexte de crise sanitaire, M2E s’est saisie du numérique pour continuer cette démarche d’entraide auprès des étudiants. Aujourd’hui cela se traduit par la mise en place de séances de webinaires thématisés auprès d’étudiants mahorais.

Des retours d’expérience et des échanges

Ces webséminaires seront thématisés et leur principal objectif sera d’échanger des retours d’expérience entre étudiants afin de tenter de leur faciliter la vie. Plusieurs personnes interviendront lors de ces échanges virtuels dont des étudiants et anciens étudiants, bien sûr, mais aussi des professionnels. Ils alterneront diffusion d’information, témoignages et séance d’échanges (questions-réponses) dans une approche d’intelligence collective, en complément d’autres actions qui se font déjà par d’autres structures associatives à l’endroit des étudiants et lycéens.

Calendrier des sessions

L’association organise 4 webinaires gratuits :

– Le 10 août 2020 à15h, un webinaire dédié au « Grand départ », afin de sensibiliser sur l’intérêt de bien préparer sa mobilité. Il concerne les primo-partants au sens large, c’est-à-dire toute personne quittant le territoire de Mayotte pour ses études ou une formation en mobilité, et cela peu importe son niveau d’étude. Inscription ici : https://bit.ly/3k358Sk

– Le 12 août 2020 à15h, un webinaire « Pendant la mobilité », évoquer des sujets du quotidien d’un étudiant. Il s’adresse à tous les étudiants hors territoire ou destinés à le quitter. Inscription ici : https://bit.ly/39KOIt7

– Le 14 août 2020 à15h, un webinaire intitulé « A votre retour », pour l’insertion professionnelle. Il concerne les étudiants ayant terminé leurs études et souhaitant s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle, soit pour trouver un emploi ou soit pour créer son propre emploi. Inscription ICI : https://bit.ly/2EGCnKZ

– Et fin septembre 2020, un webinaire dédié à la « (Ré)orientation scolaire et professionnelle ». C’est pour les étudiants qui souhaitent changer de projet professionnel, de formation, d’établissement. Programmation différée.

Tous les webinaires se feront par le biais d’un outil webconférence, mais il y a la possibilité pour les personnes qui n’auraient pas de connexion internet d’y assister par téléphone. A noter que toutes les personnes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire obligatoirement afin de recevoir les codes d’accès. Les places sont limitées, il est donc conseillé de réserver votre place dès maintenant.