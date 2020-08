Fortes perturbations dans la distribution d’eau suite à un incendie volontaire

SMAE – Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite à l’incendie volontaire du transformateur alimentant en énergie les forages de M’hogoni (80 m3/h et 20 m3/h) par une bande de jeunes désoeuvrés, ce lundi 3 août, un déficit de production de 100 m3/h (2000 m3/j) est à déplorer pour le service d’eau potable.

EDM en lien avec la SMAE fait de son mieux pour rétablir l’alimentation en énergie des forages et réduire les désagréments à la population. Des perturbations seront enregistrées ce Mardi 04 août 2020 et potentiellement ces Mercredi et Jeudi sur les réseaux de distribution des villages des communes suivantes :

Koungou :

Majicavo Koropa, Bandrajou, Balamanga, Pare Lahari, Carrière, Magikoro, Mwambani, Pointe de Koungou, quartier Alambik, Baobab, Karoboina, Hameaux du récif, Malaka, Dispensaire Koungou, Tanaraki Koungou, Rue de la Carrière Koungou Majicavo Lamir, les 3 Vallées et les Hauts vallons, Bamcolo, Val Fleuri, Plage des Pendus,

Mamoudzou :

Kawéni village, Zones Industrielles de Kawéni, Z.I.Nel, Route nationale Kawéni, Masakini Kawéni. La Géôle. Kavani

Sud, 16 villas, 100 villas, Vétivers, Tamarins, Les Jardins du Collège, Grand Mamoudzou- Barakani,Grand Repos,

Mariaze, Place du marché, Rue de la Pompe, Mgombani, Lotissement Fernand, Marindrini, Boboka, Baobab,

Mtsaperé et Kavani Mamoudzou. Mtsaperé, Balamanga, Kalafouba, Maevantana, Ambassadeur, Mrohandra.

Parébolé. Mandzarisoa, Babossalam, Kavani Mtsaperé. Doujani 1 et Doujani 2, Bonovo, Bellevue, Vanin, Gnambotiti

Passamainti, Mohogoni. Passamainti Gnambobolé, Tsoundzou1, Tsoundzou2.

Dzaoudzi-Labattoir :

Badamiers, Foungoujou, Réfugiers, Bambao, Totoroza, Four à Chaux, La Vigie, Mouzdalifa, Mbouyoujou, Brazzaville,

Potéléa, Pamandzikeli et Moya.

Pamandzi :

La Vigie, Aéroport, route nationale 4, Jardin, Radio Djiani, Sandravangue, Chandrani, Bahoni, Quartier Smiam, Les

Réfugiés et La Ferme.

SMAE – Mahoraise des Eaux aux clients lors de la remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée

suivant la remise en eau.