ORGANISME ACHETEUR :

Communauté de Communes de Petite Terre (976)

Correspondant : Monsieur, Saïd OMAR OIL, Président, Rue PPF – CS 83416, 97615 Pamandzi Cedex, FRANCE.

Tél. +33 269601282. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Mise en conformité des armoires de commande éclairage public et remplacement de points lumineux

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : TYerritoire de la Petite-Terre 97615 Pamandzi

Classification CPV : 45316110 , 34993000

Durée du marché ou délai d’exécution : 1 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant: Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé et

comportant les attestations du destinataire ou, à défaut une déclaration de l’opérateur économique

Description de l’équipement technique et des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et indication des

moyens d’étude et de recherche

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix 50%

2: Valeur Technique 30%

3: Délais 20%

Date limite de réception des offres :

Vendredi 21 août 2020 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Envoi des offres ou des candidatures : Communauté de Communes de Petite Terre Via notre profil acheteur:

https://www.marches-securises.fr , à l’attention de Monsieur, Saïd OMAR OILI, Président , 97615 Pamandzi Cedex, FRANCE.

Tél. +33 269807700.

Courriel :

zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

URL : https://www.marches-securises.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 20-98133 (envoyé le 03 août 2020).