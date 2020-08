Un restaurant attaqué à Combani et les forces de l’ordre caillassées

Un drame s'est déroulé samedi soir à Combani. Un restaurant s'est fait attaquer et les autorités, prises à partie et caillassées.

D’après des témoins de la scène, un restaurant s’est fait attaquer samedi soir à Combani alors qu’il s’apprêtait à fermer ses portes. Une vingtaine de jeunes armés de pierres et de couteaux s’en sont pris au restaurateur et à ses employés. Les gendarmes, les pompiers et le Samu sont alors intervenus et ont été également pris à partie par les jeunes, les forçant à se réfugier dans le restaurant. Les véhicules des pompiers, du SMUR et des gendarmes ont été dégradés et des blessés graves seraient à déplorer.