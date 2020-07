ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Koungou (976)

Correspondant : Saindou BOTRA, Place de la Mairie, Hôtel de Ville, 97690 Koungou, FRANCE.

Tél. +33 269614242. Fax +33 269628675. Courriel : saindou.botra@koungou.fr.

URL : http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Aménagement de la voirie communale à Longoni Village / Rue du Stade et Quartier Lambic

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Village de Longoni 97690 Koungou

Classification CPV : 90610000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois.

Durée de validité des offres : 180 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Travaux d’aménagement Rue du Stade Aménagements des voies et chemins piétons

Lot n° 2 : Clôture Stade de Football Fourniture et mise en oeuvre d’une clôture

Lot n° 3 : Ouvrage Hydraulique Réalisation (ouvrage hydraulique) un pont cadre submersible

Lot n° 4 : Travaux d’aménagement Rue Quartier Lambic Aménagements des voies et chemins piétons

TYPE DE PROCÉDURE : PROCÉDURE ADAPTÉE

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Montant de l’offre 60%

2: Valeur technique de l’offre 30%

3: Délai d’exécution des travaux 10%

Date limite de réception des offres :

Lundi 31 août 2020 – 09:00

Date d’envoi des invitations aux candidats sélectionnés : Mardi 28 juil. 2020

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Renseignements d’ordre technique : MAYOTTE BUREAU D’ETUDES (MBE) 1er Étage Immeuble MEGA (Magasin C’Tam) BP 1357 , à l’attention de M. Eric LANDMANN , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269606668. Fax +33 269606667.

Date d’envoi du présent avis : 28 juillet 2020