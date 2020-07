ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Koungou (976)

Correspondant : Saindou BOTRA, 1, Place de la Liberté, Hôtel de Ville, 97690 Koungou, FRANCE.

Tél. +33 269614242. Fax +33 269628675. Courriel : saindou.botra@koungou.fr. URL : http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Travaux de rénovation de la Salle des Mariages de la Mairie de Koungou

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Mairie de Koungou 97690 Koungou

Classification CPV : 45216110

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 3 mois.

Durée de validité des offres : 180 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Menuiseries Occultations Réalisation de fenêtres en aluminium thermolaqué TEINTE ANTHRACITE

Lot n° 2 : Cloisons / Faux-Plafonds / Peintures Réalisation de tous les travaux nécessaires à l’exécution de faux-plafonds en plaques de plâtres vissés sur ossatures métalliques

Lot n° 3 : Agencement Réalisation et pose d’une estrade, Déplacement d’un mobilier et une partie du mobilier est réutilisé en l’état. Une autre partie du mobilier est récupéré pour une réutilisation partielle.

Lot n° 4 : Électricité / Climatisation / Sonorisation Travaux de dépose et évacuation de l’ensemble du matériel de climatisation et de ventilation non réutilisé dans le cadre du projet : • Groupe de production • Centrale de traitement d’air • Caisson de ventilation • Tuyauterie, supports et accessoires • Réseaux aérauliques et condensats • Terminaux de climatisation • Bouches de ventilation • Etc.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Conditions propres aux marchés de service : Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

Type de procédure :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14 septembre 2020

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Valeur technique 50%

2: Prix des prestations 40%

3: Performance en matière de délai 10%

Date limite de réception des offres :

Vendredi 28 août 2020 – 12:00

Date d’envoi des invitations aux candidats sélectionnés : Lundi 27 juil. 2020

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Renseignements d’ordre technique : Atelier Mahorais d’Architecture (AMA) Z.I NEL B.P. 657 Kawéni , à l’attention de GARIN Bertrand , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269611388.

E-mail : ama1@ama.yt.

Date d’envoi du présent avis : 27 juillet 2020