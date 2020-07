Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire par la CSSM

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée aux familles sous condition de ressources, pour chaque enfant à charge scolarisé et âgé de 6 à 20 ans (né entre le 16 septembre 2000 et le 31 janvier 2014 inclus). L’ARS a pour objectif d’aider les familles à assumer le coût de la rentrée scolaire. Cette année environ 39 000 enfants âgés de 6 à 20 ans sont concernés par l’allocation de rentrée scolaire. Son montant s’élève à 371,80 euros pour les enfants dans le primaire, 392,31 euros au collège et 405,90 euros au lycée. Cette année, une revalorisation de 100 euros par enfant est prévue en plus de ces derniers montants.

Les conditions d’attribution de l’ARS sont la scolarisation des enfants dans un établissement scolaire et les ressources du foyer, déclarées au titre de l’année 2018 ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources indiqués ci-dessous :

Couple ou personne isolée avec un enfant : 30 879 euros

Couple ou personne isolée avec deux enfants : 33 686 euros

Couple ou personne isolée avec trois enfants : 36 493 euros

Par enfant supplémentaire : 2773 euros

Les parents n’ont aucune démarche à faire et ne doivent pas se déplacer aux accueils des allocations familiales pour déposer le certificat de scolarité des enfants. En effet, la CSSM conformément à sa politique d’amélioration du service rendu au public, gérera directement les dossiers avec les établissements scolaires dans le cadre d’un partenariat avec le vice-rectorat. Les dates de mise en paiement : pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, le versement de l’allocation de rentrée scolaire s’effectuera à compter du 4 août 2020 sur les comptes bancaires des allocataires ; pour les enfants de plus de 16 ans, les premiers versements seront effectués courant novembre 2020.

A titre d’information, les montants versés ainsi que les plafonds de ressources appliqués à Mayotte sont légèrement supérieurs à ceux de la Métropole.