Les barges de nouveau payantes le 3 août

Au lendemain de l’annonce de confinement général par le chef de l’État, le président du Conseil départemental de Mayotte, Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, annonçait de son côté la mise en place d’un plan de continuité des activités départementales, dans le prolongement des mesures gouvernementales, et un certain nombre de mesures destinées à soutenir la population dans ces temps difficiles de crise sanitaire notamment la gratuité dans les barges pour les piétons, les véhicules de professionnels de santé ainsi que ceux des forces de l’ordre ou encore des opérations de désinfection quotidiennes conduites sur les navires du STM et des distributeurs de gel hydroalcoolique.

Plus de quatre mois plus tard et un desserrement progressif des privations, le Service des transports maritimes (STM) informe de la fin de la gratuité à compter du lundi 3 août 2020. Les tarifs appliqués avant le confinement restent toujours en vigueur.

Masque obligatoire

Il rappelle également que le port du masque est obligatoire au sein des embarcadères et à bord de ses navires. L’accès peut être refusé à toute personne ne respectant pas cette obligation. »