Rachadi Saindou prône la continuité pour les projets de la Cadema

Rachadi Saindou est originaire de Tsararano. Il a exercé plusieurs métiers comme responsable de la police municipale de Dembeni, responsable recouvrement pour la société IBS ou encore clerc d’huissier. Entré en politique en 2001, c’est en 2008 qu’il est devenu élu de la commune de Dembeni. Ensuite, en 2014, il a été élu adjoint au maire de la mandature précédente avant de devenir directeur de campagne du maire actuel Saïdi Madjibou. Le 12 juillet dernier, il a été élu président de la Cadema à 26 voix contre 16 pour son adversaire. Concernant les projets de l’intercommunalité, il prône la continuité.

Le projet Caribus

L’un des projets phare de la Cadema est naturellement le projet Caribus. Le 21 septembre prochain, le préfet doit signer le DUP (Document d’utilité publique) pour ce projet. « Nous allons écouter le monde économique quitte à retarder un peu le projet », précise Rachadi Saindou. Les bus du projet relieront Majicavo à Iloni avec des points relais à Passamainty, aux Hauts Vallons et à Dembeni. Il y aura trois lignes de bus dont certaines bénéficieront de voies dédiées pour que les bus ne soient pas dans la circulation. « Le but du projet est d’éviter que les gens prennent la voiture afin d’éviter les embouteillages », précise Rachadi Saindou.

Un projet de gares maritimes

En parallèle, Rachadi Saindou et son équipe ont un projet de gares maritimes à Iloni et à Longoni. Des navettes maritimes, plus petites et plus rapides que les barges relieront ces villages à Mamoudzou et à Petite-Terre. « A Iloni, ça avance vite et les gens pourront bientôt relier Iloni à Mamoudzou et à Petite-Terre », nous explique le nouveau président de la Cadema. Les navettes maritimes prévues seront également plus confortables que les barges.

La Cadema aimerait aussi récupérer le port de plaisance qui est actuellement géré par la CCI en délégation de service public. Rachadi Saindou souhaite l’aménager différemment afin qu’il s’accorde avec le projet d’aménagement des fronts de mer de Mamoudzou, Dembeni et Iloni. « C’est la vitrine de Mayotte », explique le président. « Il est donc important de faire des efforts dans leur aménagement », ajoute-il.

L’environnement

L’environnement est également un domaine qui tient à cœur à Rachadi Saindou. Une police communautaire va être créée afin de protéger l’environnement, en particulier le lagon, et éviter les constructions en bord de rivière. La sensibilisation des gens aux problèmes environnementaux fait aussi partie des projets de la Cadema.

Le nouveau président de la Cadema tient à prendre en main le problème des déchets afin d’empêcher qu’ils descendent dans le lagon. Pour cela, il va lancer des appels à projets pour trouver une solution à ce problème afin notamment de protéger les mangroves. Il espère que les autres intercommunalités feront de même.

Lutte contre l’habitat indigne

Rachadi Saindou va également continuer le projet « cœur de ville » qui a notamment pour but de lutter contre l’habitat indigne. « Nous allons lutter contre la prolifération des bangas et tenter de reloger les gens », explique-t-il. Cela passera obligatoirement par un décasage pour réaménager les sites et construire des logements pérennes.

Le développement touristique

Enfin, le développement touristique tient également à cœur au nouveau président de la Cadema qui tient à tout faire pour faire venir des investisseurs sur le territoire. « Ma politique est de faciliter les choses pour ceux qui veulent investir à Mayotte, mais sous réserve qu’ils préservent l’environnement », conclut-il.

