Air Austral facilite les tests obligatoires pour les passagers en provenance de métropole

« Depuis le 18 juillet, le gouvernement a rendu obligatoire pour tout passager souhaitant accéder aux territoires d’Outre-Mer, la présentation d’un résultat négatif au test PCR Covid 19 avant leur embarquement.

Sans ce test ou en cas de résultat positif, le passager ne sera pas en mesure de voyager. Pour faciliter les démarches de ses passagers souhaitant se rendre à Mayotte ou La Réunion, Air Austral a récemment mis en place un partenariat avec les 850 laboratoires BIOGROUP pour la réalisation des test RT-PCR.

La procédure est simple: pour effectuer son test, le passager doit se présenter en laboratoire, comme exigé jusqu’à 72h avant son vol, sans rendez-vous sur la base des créneaux identifiés pour la compagnie par le laboratoire, muni de son billet d’avion ou de sa réservation. Le test pourra être remboursé par l’assurance maladie sur présentation de ces documents et les résultats seront communiqués directement au passager par e-mail.

En région parisienne Le passager est invité à consulter le site des laboratoires Biogroup afin de trouver un laboratoire https://www.biogroup-lcd.fr/recherche-laboratoire

A noter : Les Laboratoires Biogroup suivants sont ouverts les dimanches :

o Laboratoire Paris Victor Hugo : situé au 69 avenue Victor Hugo paris 16ème est ouvert les dimanches de 8h à 12h sans rendez-vous.

o Laboratoire Félix Eboué : 35 Place Félix Eboué Paris 12ème est ouvert le dimanche de 8h à 16h

o Laboratoire Neuilly Sablons : 85 Avenue Charles de Gaulle Neuilly-Sur-Seine est ouvert le dimanche de 8h à 20h

En Province :

Le passager devra appeler le 01 76 21 57 76 (de 9h à 17h en semaine et le samedi de 9h à 12h, heures Métropole), une hôtesse lui indiquera le centre le plus proche de lui vous et les horaires de tests.

ou consulter le site des laboratoires Biogroup

https://www.biogroup-lcd.fr/recherche-laboratoire

Par ailleurs , pour les passagers d’Air Austral ayant un vol prévu les lundi ou mardi au départ de Paris, il sera autorisé de façon exceptionnelle de fournir le résultat d’un test RT-PCR négatif réalisé le vendredi qui précède.

Vous pouvez retrouver toutes les informations et documents mis à jour sur notre page actualités : https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/actualites.html «