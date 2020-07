Un homme de 41 ans violemment agressé à coups de machette

Mardi soir, Inzoudine Abdou, un homme de 41 ans, est sorti de son commerce de Majicavo-Doubaï pour prendre la route du nord. Alors qu’il effectuait une pause à la jonction de Majicavo et de Koungou, il a violemment été pris à partie par une bande de jeunes qui l’ont sommé de leur remettre son téléphone. « J’avais deux téléphones », explique la victime, « j’en ai donné un aux agresseurs et j’ai réussi à mettre le deuxième sous la voiture ». Mais les agresseurs ne s’en sont pas tenu là. Ils ont ensuite sommé Inzoudine de leur remettre son argent. Ce dernier a déclaré qu’il n’en avait pas et a réussi à prendre la fuite avec son sac. Il a alors été poursuivi par les jeunes qui lui ont asséné des coups de machettes dans le dos. Comme la scène se déroulait en bord de route, Inzoudine a réussi à se faire récupérer par un automobiliste qui l’a tout de suite amené au CHM. Ce n’est que ce jeudi qu’il a pu en sortir et il est immédiatement allé porter plainte à la gendarmerie de Koungou. « J’espère que la plainte sera suivie », a-t-il déclaré. « Car, ce n’est pas la première fois qu’une agression pareille m’arrive et la dernière fois je n’ai jamais eu aucune nouvelle de la police… », a-t-il expliqué.

N.G