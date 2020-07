Mesures complémentaires de la mairie de M’tsamboro suite au reconfinement

« A la suite d’un rapport de Madame la Directrice générale de l’ARS, M. le Préfet de Mayotte a pris un arrêté portant mesure de confinement dans le village de Mtsamboro, qui est désigné comme un foyer de circulation active du virus covid-19. Cette mesure de restriction des déplacements s’applique à compter ce samedi 25 juillet jusqu’au samedi 8 août 2020.

Aussi, le Maire de Mtsamboro prend des mesures de précaution qui visent à protéger la population, les usagers du service public, le personnel municipal ainsi que les bâtiments et infrastructures publics.

La principale mesure concerne la fermeture temporaire au public des services de la Commune et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), du 25 juillet au 8 août 2020, avec un maintien d’un service minimum dans les domaines suivants de 7h00 à 12h00 :

Collecte des déchets: une équipe tournante sera mobilisée pour réaliser une collecte régulière des déchets dans les trois villages de la commune

Autorisations d’urbanisme: Astreinte téléphonique pour RDV au 06 39 40 20 05 ou 06 39 27 91 61 DST et 06 39 69 35 57 DST Adjoint

Etat civil: Astreinte téléphonique pour RDV au 06 39 09 07 62 – 06 39 69 38 52 Directrice des services à la population

Aides et accompagnement social: Astreinte téléphonique au 06 39 22 10 38 Directeur CCAS – 06 39 28 03 47 – Assistante Sociale

Accueil téléphonique Maison France Service à Hamjago : 06 39 69 57 84

Police municipale: elle assure en semaine de lundi au vendredi de 7h00 à 21h00 son service pour faire respecter l’arrêté préfectoral de confinement, faire de la prévention et assurer le maintien de la tranquillité publique sur le territoire communal – les week-end la police municipale assurera son service de 9h00 à 18h00. En cas de besoin, il faut privilégier les contacts téléphoniques de la police municipale aux numéros suivants : chef de la police municipale : 06 39 69 38 34 – astreinte police municipale : 06 39 69 44 55.

Sur les autres missions de la collectivité, dans la mesure du possible, les modalités de travail à distance, par télé travail ou travail à domicile, vont être privilégiées et organisées par service avec une coordination des responsables de services et de la direction générale.

Le Maire de Mtsamboro rappelle à la population que, pour lutter efficacement contre la propagation du virus, il est primordial de continuer à observer les consignes diffusées par les autorités sanitaires, notamment les mesures suivantes :

port du masque dans les lieux clos obligatoire et fortement recommandé dans l’espace public aéré,

respect des autres mesures barrières de distanciation sociale et de lavage de mains régulier,

recommandation de pratiquer les prières à votre domicile durant le temps du confinement édicté par le Préfet.

Les élus et les services municipaux restent à la disposition de la population pour les soutenir et les accompagner durant cette période délicate. »